Прибавка, которую не замечают: раскрыто, куда исчезает реальная покупательная способность пенсий

Индексация социальных пенсий на 6,8% — мера, которая формально выглядит достойно, особенно на фоне официальной инфляции в районе 6% годовых. Но получатели этих выплат, как правило, не замечают реального улучшения. Почему так происходит и при чем здесь структура потребительской корзины, объяснила в беседе с RuNews24.ru инвестиционный советник, основатель университета «Финансология» Юлия Кузнецова.

Проблема, по словам эксперта, упирается в разницу между усредненными показателями Росстата и так называемой «персональной инфляцией» конкретной категории граждан. Получатели социальных пенсий тратят деньги совсем не так, как среднестатистический россиянин. Основная часть их расходов уходит на продукты питания, коммунальные услуги и базовые товары первой необходимости. И именно в этих категориях цены растут быстрее.

Как отмечает Кузнецова, реальная инфляция для пенсионера может достигать 8-10% и даже выше. В этом случае индексация в 6,8% не повышает покупательную способность, а лишь замедляет ее падение. Доходы формально растут, но человек не чувствует финансового улучшения.

Ключевое отличие получателей социальных пенсий от других групп населения — отсутствие дополнительных источников дохода. У них нет подработок, инвестиционных накоплений или других инструментов, которые могли бы компенсировать инфляционное давление. Они полностью зависят от государства. И именно эта уязвимость делает вопрос методики индексации особенно острым.

С макроэкономической точки зрения, как поясняет эксперт, индексация выполняет скорее стабилизирующую функцию. Она гасит социальную напряженность и частично поддерживает потребительский спрос в низкодоходных группах. Но как полноценный инструмент защиты от обесценивания доходов эта мера ограничена. Ориентация на усредненную корзину Росстата не учитывает реальную динамику цен на те товары, которые пенсионер покупает каждый день.

Что же может реально помочь? Эксперт считает, что устойчивое решение лежит не только в регулярной индексации, но и в более точной настройке социальной политики. Необходим учет реальной структуры расходов разных групп населения. Речь может идти об адресных мерах поддержки, субсидировании отдельных категорий расходов (например, на лекарства или коммуналку) или пересмотре самой методики расчета индексации.

Пока же индексация на 6,8% остается необходимой, но недостаточной мерой. Она частично компенсирует инфляцию на бумаге, но не в полной мере отражает реалии жизни тех, кто не может себе позволить даже небольшой финансовой подушки безопасности.

