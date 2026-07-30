Прибавка почти на 20% уже в августе: в Госдуме рассказали, у кого резко вырастут пенсии

Некоторых пенсионеров с 1 августа ждет заметная прибавка: срочные выплаты из накоплений увеличатся сразу на 19,32%, а пожизненная накопительная пенсия — на 17,3%. Однако повышение коснется не всех пожилых россиян. Кто получит дополнительные деньги и можно ли забрать накопленное целиком, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» объяснила депутат Госдумы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Августовский перерасчет связан не с обычной индексацией страховых пенсий, а с доходом, который фонды получили от инвестирования накоплений. Поэтому прибавка оказалась значительно выше инфляции. Получателям ничего оформлять не придется — новые суммы начислят автоматически.

«Накопительная пенсия будет увеличена на 17,3%, а срочная пенсионная выплата — на 19,32%. Это результат доходности инвестиционного портфеля. Речь не идет о единовременной выплате: ее назначают отдельно и только по заявлению гражданина», — подчеркнула Бессараб.

Срочную выплату получают россияне, которые участвовали в программе софинансирования пенсии, делали добровольные взносы или направляли на накопления материнский капитал. Человек сам выбирает срок получения денег, однако он не может быть меньше десяти лет.

Пожизненная накопительная пенсия назначается по другой схеме. Всю сумму на счете делят на ожидаемый период выплаты, который в 2026 году составляет 270 месяцев. Например, при накоплениях в миллион рублей ежемесячная прибавка составит около ₽3,7 тыс. Даже если пенсионер проживет дольше расчетного срока, деньги продолжат выплачивать. Кроме того, оставшаяся на счете сумма не лежит без движения. Ее продолжают инвестировать, а полученный доход учитывают при последующих ежегодных перерасчетах.

Забрать все накопления одной суммой тоже возможно, но только если их размер не превышает установленный порог. В 2026 году он составляет ₽439 776.

«Для расчета накопления делят на 270 месяцев. Если получившаяся ежемесячная сумма не превышает 10% федерального прожиточного минимума пенсионера — ₽1628,80, средства можно получить единовременно. Женщины вправе обратиться за ними с 55 лет, мужчины — с 60 лет», — пояснила депутат.

Такая выплата не назначается автоматически. Подать заявление можно через «Госуслуги», клиентскую службу Социального фонда или МФЦ. Если деньги находятся в негосударственном пенсионном фонде, обращаться необходимо непосредственно туда. Узнать размер своих накоплений и название фонда можно в выписке из индивидуального лицевого счета. Заказать ее также можно через портал «Госуслуги».

Юрист объяснил, как пенсионеры могут вернуть десятки тысяч рублей через налоговую — вопреки распространенному мнению, вычеты доступны не только работающим, но и тем, кто уже вышел на пенсию.