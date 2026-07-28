Пенсионерам объяснили, как вернуть десятки тысяч рублей через налоговую

Пенсионеры нередко считают, что налоговые вычеты положены только тем, кто официально работает и платит НДФЛ. На самом деле это не совсем так. В ряде случаев вернуть часть уплаченных налогов могут и те, кто уже вышел на пенсию, а также воспользоваться специальными льготами по имущественным налогам. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Андрей Лаврентьев.

Он пояснил, что важно различать налоговые льготы и налоговые вычеты. По его словам, пенсионеры имеют право на освобождение от налога на один объект каждого вида недвижимости — например, одну квартиру, один жилой дом или один гараж, если имущество не используется в предпринимательской деятельности.

«Если говорить именно о возврате денег через налоговый вычет, то здесь главным условием остается наличие дохода, с которого уплачивался НДФЛ. Однако для пенсионеров действует особое правило: они могут перенести имущественный вычет при покупке жилья на три года, предшествовавшие выходу на пенсию. Если в этот период человек работал и платил налог, вернуть деньги можно даже после прекращения трудовой деятельности», — объяснил эксперт.

Кроме того, пенсионер может оформить социальный вычет за лечение или обучение, если в соответствующем году у него был облагаемый налогом доход. Например, это может быть заработная плата, доход от сдачи жилья, продажи имущества или другие выплаты, с которых удерживался НДФЛ.

«Если человек совсем не работает и не имеет доходов, облагаемых НДФЛ, вернуть налог не получится — просто потому, что возвращать нечего. Но если пенсионер продолжает работать хотя бы частично или недавно завершил трудовую деятельность, стоит проверить свое право на вычеты. Многие теряют десятки и даже сотни тысяч рублей только потому, что считают себя автоматически лишенными этой возможности», — отметил Лаврентьев.

Подать документы можно через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, портал «Госуслуги» или лично в налоговой инспекции. Для оформления понадобятся документы, подтверждающие расходы, а также право собственности на жилье, если речь идет об имущественном вычете. По словам юриста, сейчас большая часть сведений уже поступает в налоговую автоматически, поэтому процедура стала значительно проще, чем несколько лет назад.

Летом пенсионеры в России чаще всего сталкиваются не с оформлением новых выплат, а с необходимостью актуализации уже имеющихся документов. Ошибки в данных или несвоевременное обновление сведений могут привести к задержкам выплат или их временной приостановке.