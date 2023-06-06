«Приближаются ангелы»: священник рассказал, как человеку спастись от болезней и внезапной смерти

Священнослужитель Николай Савченко рассказал, действительно ли совершение добрых поступков может уберечь православного человека от болезней и внезапной смерти.

По словам служителя церкви, добро действительно способно обезопасить верующего.

«Добрые дела приближают человека к Богу и к нему приближаются ангелы. При этом от человека отходят духи человеческих страстей. Однажды более ста лет назад в Петербурге один богатый человек был под действием сильного духа уныния», – заявил священник корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Представитель РПЦ отметил, что от страшной тоски человек решил застрелиться, взял свой пистолет и направился из дома, чтобы подготовиться к самоубийству. У выхода из его дома стояла женщина с ребенком, попросившая оказать ему милостыню.

«Он подал ей много денег и вдруг ощутил прилив благодатной радости. Тогда он сказал женщине, чтобы она ждала его на этом месте, а сам поехал в Казанский собор, где стал долго и проникновенно со слезами просить Бога о помощи. После этого он вернулся, одарил женщину большими деньгами, как виновницу своего спасения, покинул Петербург и уехал на Афон, где через некоторое время стал монахом и закончил свою жизнь в святой обители», – пояснил служитель церкви.

Собеседник издания подчеркнул, что очень часто доброе дело может перевернуть душу человека. Доброе дело также может быть незаметным для человека.

«Однажды жил один злой и немилосердный богач, который никогда не давал милостыни. Но один нищий решил разжалобить его и просил долго и проникновенно. Черствый богач разозлился и бросил в него буханкой хлеба. Тогда праведный нищий умолил Бога признать этот брошенный в него во гневе хлеб за благодеяние, и немилосердный богач был прощен Богом после его смерти», – подытожил священнослужитель.

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