Приданое против стереотипов: за что китайцы полюбили русских жен?

Феномен супружеских союзов между гражданами КНР и россиянками имеет устойчивую популярность, берущую начало еще в 1990-х годах. Об этом в интервью изданию «Лента.ру» сообщила специалист-китаист Полина Рысакова из Центра исследований Евразии Европейского университета.

Как отмечает эксперт, в основе этой тенденции лежат сложившиеся в китайском обществе стереотипные представления. Многие местные мужчины убеждены, что славянские женщины в большей степени, чем соотечественницы, ориентированы на семейные ценности, проявляют больше заботы о детях и супруге. Кроме того, распространено мнение об их меньшей меркантильности и более уступчивом характере.

Важным практическим аспектом, по словам Рысаковой, является разница в брачных обычаях. В Китае семья невесты нередко ожидает значительный выкуп, тогда как в российской традиции подобное требование не является распространенным, что делает такие браки экономически более привлекательными для китайских женихов.

После 2022 года интерес к подобным союзам получил дополнительный импульс. С одной стороны, этому способствует демографический дисбаланс в России, выражающийся в дефиците мужского населения. С другой — в Китае, по данным издания, насчитывается порядка 35 миллионов мужчин, испытывающих трудности в поиске супруги внутри страны.

Однако эксперт обращает внимание на существенный минус таких отношений — их хрупкость. Браки часто заключаются поспешно, на основе взаимного прагматизма: желания одной стороны эмигрировать, а другой — найти иностранную жену. Как заключает китаистка, именно культурные барьеры, экономические противоречия и бытовая несовместимость в подавляющем большинстве случаев приводят к скорому расторжению брака.

