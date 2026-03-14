Придет адский кошмар 2010 года: на какие регионы обрушится рекордная жара 2026

Климатический феномен, способный раскалить планету до рекордных значений, возвращается уже грядущим летом. Специалисты ожидают, что его влияние окажется сильнее, чем в предыдущие годы, и продлится минимум до конца 2026-го,

Сотрудник метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус сообщил о приближении экстремально сильного Эль-Ниньо. Соответствующее предупреждение появилось в его Telegram-канале.

Данное явление связано с перегревом водной поверхности в экваториальной зоне Тихого океана. Оно неизбежно толкает вверх глобальную температуру и провоцирует разрушительные погодные аномалии на всех континентах. Уже спустя несколько месяцев процесс запустится вновь, причем его интенсивность окажется выше обычной, что вызовет череду температурных пиков и обострит климатический кризис.

Согласно вычислениям американских метеорологов из NOAA, старт природного механизма придется на промежуток с июня по август, а его действие сохранится как минимум до последних месяцев 2026 года. Наиболее ярко последствия начнут проявляться в зимний период.

Из-за этого текущий и следующий годы рискуют стать самыми горячими за всю историю наблюдений. Океанская вода в зоне воздействия феномена способна прогреться на полтора-два градуса выше нормы. Явление, уже окрещенное «супер-Эль-Ниньо», способно также активизировать ураганы в Атлантике и ускорить гибель коралловых рифов из-за их обесцвечивания.

Для России последствия могут выразиться в учащении блокирующих антициклонов. Эти структуры приносят продолжительную жару и отсутствие осадков. Аналогичный сценарий уже наблюдался в паре 2009–2010 годов, когда после Эль-Ниньо страну накрыло аномально знойное лето.