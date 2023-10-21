«Приду и буду жениться»: боец СВО не смог стать отцом из-за событий в Донбассе

Дмитрий Коротаев из Шадринска погиб на фронте молодым. Диме было 29 лет, и он не успел завести семью. Мама бойца сокрушается, что осталась и без сына, и без внуков. Хотя ребенок был уже на подходе.

Оксана Коротаева тоскует по сыну-военному. Всю взрослую жизнь Дмитрий был в разъездах. Налаживать личную жизнь не было времени.

«После армии Дима встретил девушку, но он уже заключил контракт и отправился на Кавказ. Потом она уехала к нему, и там они вместе жили. Девушка забеременела, а Диму отправили в командировку — в Донбассе как раз заваруха началась. Когда сын уехал, у девушки случился выкидыш, и она уехала домой в Шадринск», — рассказала Коротаева журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Такое печальное событие сыграло свою роль. Пара распалась. Потом, по словам Оксаны, у военного было много девушек, но уже так серьезно он ни с кем не встречался.

«Когда Дима уходил на СВО, многим знакомым говорил: «Приду и буду жениться». А не получилось, не оставил нам ни внука, ни внучки», — вздохнула наша собеседница.

Ранее мы писали, как Дмитрий стал военным и как погиб на передовой.