«Придумывают поводы, чтобы им оплатили отель»: скандал среди российских туристов в Дубае

Конфликт на Ближнем Востоке запер в Объединенных Арабских Эмиратах десятки тысяч российских туристов, и среди них — жители Башкирии. Они приехали за солнцем и морем, а вместо этого наблюдают, как в небе над пляжами работают системы ПВО, и гадают, когда же смогут вернуться домой. Корреспонденту ufa.aif.ru удалось связаться с земляками и узнать, какую цену они платят за затянувшийся отпуск.

Уфимец Игорь Д. оказался в эпицентре событий в первые дни конфликта. Впечатления у него остались не из приятных.

«Периодически слышали взрывы в воздухе. Закрывали бассейн, спа, парки развлечения Леголенд, Риверленд, расположенные около нашего отеля. Вылет у нас должен быть 3 марта. Нам прислали ваучер и продлили проживание. Эта ночь прошла спокойно, про обратный вылет пока информации нет, ждем. В целом, сейчас пока все тихо, но мы очень надеемся, что военные действия не затянутся. Здесь очень много наших — тысячи россиян в отелях по всем Эмиратам. Все ждут новостей о вылетах», — говорит Игорь.

Первые дни выдались особенно нервными: глушили связь, просили не покидать отели. Сейчас персонал работает в штатном режиме, рестораны открыты, и самые отчаянные туристы даже продолжают загорать. Но напряжение витает в воздухе, а главная головная боль — полная неизвестность с вылетом.

Тем временем Россия начала вывозить своих граждан, но воздушное пространство открыли лишь частично. Представитель Башкирии при Торгпредстве РФ в Эмиратах Роман Громов пояснил, что точной информации про расписание пока нет: «Накладываются рейсы тех, кто не улетел, на те, которые уже должны быть».

Министр внешнеэкономических связей республики Маргарита Болычева сообщила, что за помощью уже обратились 25 человек.

«Все жители республики находятся в безопасности. Они просят содействия в поиске нового жилья, помощи со арендой апартаментов или подборе альтернативной гостиницы», — отметила она.

Именно с жильем возникает самая большая проблема. Туристам с пакетными турами помогает туроператор, а вот тем, у кого закончился оплаченный период, приходится туго. Отели — частные компании, и они не обязаны продлевать проживание бесплатно. На рынке уже появились сообщения, что гостиницы массово требуют повторную оплату, игнорируя гарантийные письма туроператоров. Некоторые туристы жалуются, что вынуждены вносить депозиты под обещание вернуть деньги позже, если компенсируют власти.

Роман Громов рассказал, что в этой неспокойной обстановке объявились и те, кто пытается нажиться на ситуации, причем с неожиданной стороны.

«Они отвлекают надуманными проблемами или желанием что-то получить от ситуации угрозами, шантажом. Эти „тролли“ придумывают поводы, чтобы им оплатили отель. А есть люди с детьми и болезнями, медицинскими показаниями, беременные, которым реально тяжело. К каждой просьбе мы относимся одинаково. Поэтому прошу, чтобы туристы были серьезнее в этой ситуации. Она и так сложная, поэтому сейчас не до игры», — говорит представитель республики в ОАЭ.

Параллельно активизировались и классические мошенники. В интернете появились предложения от «перевозчиков», готовых вывезти туристов из Дубая на машине в соседний Оман. Схема проста: предоплата около тысячи долларов — и лже-спасатель исчезает.

На этом фоне Громов рекомендует туристам трезво оценить свои финансы и быть готовыми оплачивать проживание самостоятельно минимум неделю. Разумный совет — рассмотреть вариант переезда из люксовых отелей в более бюджетные. Если деньги закончились совсем, можно попробовать договориться на ресепшене, ссылаясь на форс-мажор, или искать варианты через волонтеров.

На случай экстренной эвакуации уже организованы списки. Туристам предлагают заполнить специальные формы в интернете и сохранить телефоны экстренной связи посольства. А пока готовился материал, стало известно, что туристов из Башкирии оповестили: нужно быть готовым переселяться в альтернативные отели.