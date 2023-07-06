Приехавшая к Путину из Дербента девочка подарила ему подкову на счастье
Фото: [© РИА Новости / Александр Казаков]
Как рассказал журналистам папа Раисат Акиповой Ахмет, подаренная президенту подкова работы знаменитых кубачинских мастеров.
28 июня Владимир Путин посетил дагестанский Дербент. Раисат Акипова очень хотела повстречаться с главой государства, но так и не смогла из-за мношества людей рядом с ним. Увидев фото расстроенной девочки Путин пригласил ее в Москву. 4 июля она приехала к президенту в Кремль вместе с родителями.
«Дочь захотела сделать маленький подарок от себя, попросила нас, и мы подарили президенту серебряную подкову: такая красивая вещь», - сказал в беседе с РИА Новости отец девочки Ахмет.
Он добавил, что концепцию подарка президенту страны придумала мама Раисат - Култум Акипова. Ответным подарком ребенок получил от владимира Путина книгу про Кремль с автографом главы государства.