Прием администрации Наро-Фоминского г.о. прошел в деревне Шустиково

Местные жители обратились с различными вопросами, некоторые из которых удалось решить на месте: проблемную часть дорожного полотна заполнят щебнем, установят фонарь, проведут монтаж ворот на спортивной площадке.

Заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Наталья Трофимова также проинформировала, что по итогу встречи установлено место проведения медицинского осмотра учащихся Шустиковской школы. Для данных целей подходит фельдшерско-акушерский пункт, который оборудован медицинскими приборами.

Все обращения граждан приняты в работу. Качество питьевой воды и социальная газификация — два вопроса, которые на данный момент считаются самыми приоритетными. Так, в питьевой воде был выявлен завышенный показатель по железу. Представитель Водоканала рассказал, что возведение нового водозаборного узла планируется осуществить в 2026 году. Первый заместитель главы городского округа Виталий Ширшов призвал организацию найти способ, чтобы сдвинуть сроки на более ранний период. До этого времени сотрудники Водоканала должны на регулярной основе проводить прочистки труб. Ответственным за выполнение назначены руководители Территориального управления Веселево.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поддерживает живое общения населения с представителями администраций и профильных служб. На территории Наро-Фоминского городского округа выездные администрации проходят регулярно. Особенно во встречах нуждаются жители отдаленных районов. Выезд в Шустиково в очередной раз стал доказательством, что добиться результата в любом деле можно только при взаимном понимании и стремлении улучшить условия жизни в округе.