Прием документов в аспирантуру начинается в МОНИКИ в августе

МОНИКИ 21 августа открывает прием в аспирантуру, сообщили в Минздраве Подмосковья. Документы принимаются по двадцати четырем специальностям.

Абитуриентов ждут вступительные испытания по выбранной дисциплине, философии и иностранному языку. Экзамены будут проходить в течение сентября.

Отмечается, что поступающие могут получить дополнительные баллы за личные достижения – к примеру, за наличие научных статей или победу в научно-практических конференциях.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжают внедрять новые стандарты в медицинских учреждениях.