Прием граждан в рамках выездной администрации состоялся в коломенских Озерах

Встречи прошли в Озерах. Об этом рассказали в социальных сетях городского округа Коломна.

Как отметил глава муниципалитета, решение большинства вопросов и сроки исполнения заявителям сообщили сразу же во время приема, по остальным дадут ответы чуть позже. Чаще всего горожане обращались насчет проблем, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством, ремонтом дорог, а также работой социальных объектов.

Каждый гражданин, который пришел на прием в рамках выездной администрации, получил подробное разъяснение вопроса, а также был уведомлен о сроках решения проблемы по обращениям. Отдельные проблемы, которые требуют детальной профильной проработки, были переданы специалистам по поручению главы администрации Коломны.