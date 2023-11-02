Прием граждан в рамках выездной администрации состоялся в коломенских Озерах
Фото: [пресс-служба администрации г.о Коломна]
Глава подмосковного городского округа Коломна Александр Гречищев вместе с депутатом Московской областной думы Игорем Исаевым провел прием горожан в формате выездной администрации.
Встречи прошли в Озерах. Об этом рассказали в социальных сетях городского округа Коломна.
Как отметил глава муниципалитета, решение большинства вопросов и сроки исполнения заявителям сообщили сразу же во время приема, по остальным дадут ответы чуть позже. Чаще всего горожане обращались насчет проблем, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством, ремонтом дорог, а также работой социальных объектов.
Каждый гражданин, который пришел на прием в рамках выездной администрации, получил подробное разъяснение вопроса, а также был уведомлен о сроках решения проблемы по обращениям. Отдельные проблемы, которые требуют детальной профильной проработки, были переданы специалистам по поручению главы администрации Коломны.