Прием по вопросам здравоохранения пройдет в Г.о. Пушкинский

Жители Пушкинского смогут прийти на встречу с заместителем главы городского округа Пушкинский Ольгой Ждановой. В приоритете будет обсуждение актуальных вопросов, касающихся здравоохранения.

На личном приеме граждан в обсуждениях также поучаствует главврач ГБУЗ МО «Пушкинская клиническая больница им. проф. Розанова В.Н.». Вместе с замглавы округа он поможет ответить на волнующие вопросы по теме.

Желающих приглашают 23 апреля на улицу Авиационная, д. 35, корпус 12, кабинет № 5. Граждан будут ожидать с 10.00 до 15.00 часов. Однако перед посещением необходимо предварительно записаться по телефону: 8 (496) 532-94-71.

Отметим, что личные приемы граждан по вопросам в сфере здравоохранения проходит по всей Московской области с 23 апреля.