Прием предпринимателей проведут в одном из округов Подмосковья

В следующий четверг в Павловском Посаде пройдет прием предпринимателей, они смогут задать свои вопросы руководителю общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области по горокругу Маргарите Смирновой. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного.

«Сеть общественных приемных Уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области Владимира Головнева охватывает 46 муниципальных образований региона. Руководители приемных ежедневно осуществляют прием и консультируют предпринимателей по широкому спектру вопросов», — говорится в сообщении.

В ходе приема с бизнесменами рассмотрят вопросы, которые связаны с нарушением их прав и законных интересов, реагирование должностных лиц на обращения. Записаться на прием можно по телефону 8(496)4353365 или по электронной почте vmtpp@vmtpp.ru.

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