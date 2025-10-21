Прием представлений на награждение в рамках инициативы «Горячее сердце» продлится до 1 декабря

Прием представлений на награждение в 2026 году в рамках Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» продлится до 1 декабря. Об этом сообщили организаторы проекта.

Подать заявку можно онлайн на сайте инициативы. К награждению могут быть представлены дети и представители молодежи в возрасте до 23 лет включительно, а также детские и молодежные организации, которые продемонстрировали примеры, связанные с преодолением чрезвычайной ситуации и/или смертельной опасности для окружающих; с преодолением трудных жизненных ситуаций; с успешной реализацией социально значимых проектов и инициатив.

После окончания приема заявок состоится заседание комиссии, которая определит лауреатов. Церемония награждения пройдет в апреле следующего года в Москве. Лауреатам также вручат Почетные книги «Горячее сердце».

Инициатива «Горячее сердце» реализуется в России с 2013 года Фондом социально-культурных инициатив. Ее цель — чествование и выражение признательности детям и молодежи, проявившим неравнодушие и активную жизненную позицию, бескорыстно пришедшим на помощь людям или преодолевшим трудные жизненные ситуации. За все время реализации проекта Почетным знаком и Символом «Горячее сердце» были награждены более 1,8 тыс. лауреатов.