Прием в формате «выездной администрации» прошел в г.о. Серпухов

Встреча в формате «выездной администрации» прошла в селе Турово городского округа Серпухов. Инициативные жители смогли задать волнующие вопросы на тему ЖКХ, строительства дорог, освещения, газификации и другие.

Администрацию Серпухова встретил коллектив «Цветик-семицветик», который устроил танцевальный флешмоб. Юным танцорам вручили мороженое, поблагодарив за теплый прием и активность. Ребята пообщались с гостями на разные темы, смогли озвучить просьбы и рассказать про планы на каникулы. После были начаты обсуждения.

Как отметил глава округа Сергей Никитенко, наиболее острыми остаются вопросы по дорожному ремонту, газификации и освещению в Турово. На все эти темы поговорили с жителями, а что-то взяли на особый контроль.

Так, жители интересовались ремонтом дороги на ул. Березовой. Как напомнил Сергей Никитенко, она была включена в план благоустройства на текущий год. В течение этого времени работы проведут на трех улицах. Дополнительное освещение от дома №8 и напротив сельского ДК установят до конца лета. Также жителям рассказали, что около 60 договоров по догазификации сейчас в работе, причину задержек выяснят. Будет собран штаб с участием администрации и представителей Мособлгаза.

«Жители дома №10 по ул. Октябрьской обратились с рядом вопросов, касающихся ЖКХ: ремонта кровли, стен и отмостки. Поручил провести собрание собственников жилья с участием представителей администрации и управляющей компании, составить поэтапный план работ, дать разъяснения по всем вопросам. Поручил также взять на контроль тему беспризорных животных», - заявил Сергей Никитенко.

Следующий прием администрация проведет 6 июня. Желающие смогут прийти в школу №19 по адресу: ул. Юбилейная, д. 16, г. Встреча запланирована на 17.00.