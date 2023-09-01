Прием заявлений для участия в ДЭГ близится к завершению
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Прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании близится к завершению. Об этом жителям напомнили в Московской областной избирательной комиссии.
Чтобы принять участие в ДЭГ, нужно до четвертого сентября включительно подать заявление на сайте госуслуг. Важно, чтобы учетная запись была подтверждена.
Голосование будет доступно с восьми часов утра восьмого сентября до восьми часов вечера десятого сентября. Принять в нем участие можно будет с помощью мобильного приложения или сайта.
После регистрации на ДЭГ проголосовать на избирательном участке будет невозможно.