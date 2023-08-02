Прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании продолжается в Подмосковье

Жители Подмосковья могут подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании. Об этом говорится в сообщении областного Избиркома.

Принять в нем участие могут все жители региона, имеющие право голосовать. Для этого необходима действующая учетная запись на сайте госуслуг.

Проголосовать дистанционно можно будет восьмого, девятого и десятого сентября с восьми часов утра до восьми часов вечера на этом сайте.

В случае возникновения каких-либо вопросов касательно электронного голосования можно обратиться на горячую линию по номеру 8 (800) 550-97-44.

В период проведения выборов Общественная палата Московской области обеспечит наблюдение на избирательных участках.