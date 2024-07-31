Прием заявок для участия в «Школе фермера» стартовал в Московской области

До конца августа все желающие развивать фермерское хозяйство, а также начинающие аграрии смогут подать заявку на участие в образовательном проекте «Школа фермера». Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Обучение проведут в очном формате на базе Можайского техникума, оно будет длиться в течение двух месяцев. Участники смогут узнать больше о ведении сельскохозяйственной деятельности на территории региона, теоретические аспекты, пройти стажировку на подмосковных предприятиях и в фермерских хозяйствах. Подать заявку и узнать другие подробности можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.

*Возрастное ограничение 18+