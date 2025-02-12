Прием заявок на грантовый конкурс «Движения Первых» продлится до 3 марта

Подмосковные учреждения и компании могут принять участие в грантовом конкурсе Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых».

Отбор проводится ежегодно для организации и проведения проектных активностей, направленных на воспитание, развитие и самореализацию детей и молодежи, а также организацию их досуга.

Целью грантового конкурса является реализация инициатив, которые поддержаны или предложены подрастающим поколением и отвечают принципу соавторства взрослых и детей.

Конкурс проводится среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В нем могут принять участие школы, кадетские школы, колледжи, общественные объединения, дома детского творчества, театры, библиотеки, вузы, а также иные организации и ИП. Казенные учреждения и физические лица к участию не допускаются.

Прием заявок на конкурс продлится до 3 марта на этом сайте. Итоги отбора подведут не позднее 1 апреля. Реализация проектных активностей запланирована на период с мая по ноябрь. Максимальная сумма гранта составляет 10 млн руб.

Подробная информация о конкурсе и методические материалы представлены на сайте «Движения Первых».