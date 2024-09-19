Прием заявок на конкурс «Золотой пиксель Подмосковья» длится до конца сентября

Прием заявок на конкурс на соискание премии Министерства информации и молодежной политики Московской области «Золотой пиксель Подмосковья» в сферах интернет-блогов и социальных сетей длится до тридцатого сентября.

К участию приглашаются совершеннолетние граждане России. В номинации «Лучший блогер» на платформе Likee к участию допускаются лица, достигшие 10 лет.

Для участия в конкурсе нужно отправить авторскую работу, материал или проект, которые были размещены в соцсетях. Работы должны быть направлены на создание нового интересного образа Подмосковья как территории успешного социально-экономического, технологического и культурного развития, популяризацию исторического и культурного наследия региона, его туристического потенциала, а также посвященные сохранению и формированию патриотических ценностей в обществе.

Подать заявку и найти подробную информацию об условиях участия можно на сайте проекта.