Прием заявок на премию «Хрустальный компас» продлится до 10 февраля

Прием заявок на конкурс на соискание Национальной премии «Хрустальный компас» продлится до 10 февраля. Награда вручается за выдающиеся достижения современности и уникальные проекты в области науки и культуры, экспедиционной и просветительской деятельности, промышленности и общественной жизни, направленные на развитие нашей страны.

Премия проводится ежегодно под эгидой Русского географического общества. За 12 лет на соискание премии выдвинуты авторы более 4,3 тыс. проектов и уникальных достижений из 48 стран мира.

Принять участие в премии могут отечественные и зарубежные общественные организации, научные и образовательные учреждения, творческие союзы, предприятия различных сфер, а также независимые инициативные группы и общественные деятели.

Победителей определят в следующих номинациях: «Научное достижение», «Просвещение», «Лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия», «Лучший экологический проект промышленных предприятий, бизнеса», «Путешествие и экспедиция», «Лучший проект СМИ, медиапроект», «Издание», «Фоторабота», «Гражданская позиция», «Лучший региональный проект», «Признание общественности».

Подробная информация об условиях участия представлена на сайте премии. Там же можно подать заявку.