Прием заявок на премию #МЫВМЕСТЕ продлили до 30 июня

Прием заявок на участие в пятом сезоне Международной премии #МЫВМЕСТЕ был продлен до 30 июня. Соответствующее решение принял организационный комитет проекта.

На премию было подано уже свыше 38 тыс. заявок из 130 стран. В РФ наибольшее число заявок поступило от столицы, Подмосковья, Ростовской и Самарской областей, а также от Краснодарского края.

Национальный трек премии предусматривает четыре категории: «Личность», «НКО и проекты», «Компании» и «Территория», а также 12 номинаций. Больше всего заявок было подано на номинации «Волонтер года» и «Герои нашего времени». Международный трек предусматривает два направления — это номинации «Устойчивое будущее» и «Помощь людям».

Прием заявок ведется здесь.

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