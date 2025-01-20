Прием заявок на региональный чемпионат «Абилимпикс» стартовал в Подмосковье

В Подмосковье объявили старт заявочной кампании на 11-й региональный чемпионат «Абилимпикс». Прием заявок продлится до 4 февраля включительно.

Чемпионат будет проходить с 31 марта по 7 апреля на 20 площадках Подмосковья. Принять в нем участие могут жители с инвалидностью и/или ограниченными возможностями здоровья, в том числе школьники, студенты, трудоустроенные или находящиеся в поиске работы специалисты.

Подать заявку на участие можно, заполнив форму на этом сайте.

Чемпионаты по профмастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» являются частью президентской платформы «Россия — страна возможностей».