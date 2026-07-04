Прием заявок на Всероссийскую премию «Больше, чем путешествие» продлится до 15 июля

Прием заявок на Всероссийскую премию «Больше, чем путешествие» от одноименной программы Росмолодежи продлится до 15 июля. Премия направлена на выявление и поощрение тех, кто формирует гражданскую идентичность и патриотические ценности через воспитательные путешествия по России.

К участию приглашаются заявители в четырех категориях: «Люди», «Организации», «Проекты», а также «Субъекты РФ». Подать заявку можно на официальном сайте большечемпремия.рф.

В этом сезоне в премии 8 основных номинаций:

•«Больше, чем тур» – проекты с туристической, образовательной и полезной для страны и общества компонентами, реализуемые профильными организациями;

•«Больше, чем экскурсия» – экскурсовод или экскурсия, раскрывающие культурно-образовательный потенциал путешествий по регионам и формирующие чувство гордости за Родину;

•«Больше, чем поход» – поход, деятельность организации или специалиста по походному туризму, направленная на изучение культурного и природного наследия России;

•«Больше, чем сервис» – объекты инфраструктуры гостеприимства (отели, рестораны, коворкинги, сервисы для поиска билетов, путеводители и т. д.);

•«Больше, чем место силы» – места и события, раскрывающие туристический потенциал страны через впечатления;

•«Больше, чем медиа» – блогеры и авторы проектов по созданию медиаконтента о туристическом потенциале страны и культуре патриотических путешествий;

•«Больше, чем регион» – для региональных органов исполнительной власти в сфере молодежной политики и туризма, которые системно развивают молодежный туризм в регионе;

•«Больше, чем путешественник» – вдохновляющие личные истории жителей России о том, как путешествие по стране изменило жизнь и отношение к Родине.

После заочной оценки работ для финалистов будет организован просветительский этап, в рамках которого они смогут доработать свои проекты вместе с наставниками. Затем участников ожидает очная защита перед экспертным советом в Москве. Имена победителей будут объявлены на торжественной церемонии награждения в Национальном центре «Россия».