Приемная кампания 2024 продолжается в Павлово-Посадском техникуме

Абитуриенты и их родители могут обратиться по вопросам поступления по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кузьмина, д. 33. Члены приемной комиссии работают с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:00. По этому адресу необходимо также подавать документы.

В Приемной кампании 2024 активное участие принимают студенты-амбассадоры Профессионалитета кластеров «Топливно-энергетический комплекс», «Правоохранительная сфера и управление», «Туризм и сфера услуг» и «Машиностроение». Энергичные и целеустремленные студенты оказывают помощь абитуриентам и их родителям на каждом этапе: выборе специальности или подаче документов. Амбассадоры могут также подробно рассказать о преимуществах ФП «Профессионалитет» и проинформировать о количестве бюджетных мест, сроках поступления, об условиях стажировки и трудоустройства. Студенты расскажут о собственном опыте, как проходят занятия и подготовка к ним.

ГБПОУ МО «Павлово-Посадский техникум» собрал ведущих квалифицированных преподавателей, которые владеют теоретическими знаниями и практическими навыками. Спектр образовательных программ широкий. Каждая специальность востребованная. После окончания учебного заведения есть возможность получить престижную и высокооплачиваемую профессию. Более детальную информацию об условиях поступления или особенностях каждой специальности можно найти на официальном сайте или в телефонном режиме: +7 926 438-86-29.