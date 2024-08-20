Приемная кампания в средние профессиональные учебные заведения продолжается в Подмосковье

Уже более шестнадцати тысяч заявлений на поступление подали абитуриенты в Московский областной медицинский колледж №1. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева подчеркнула, что уже не первый год наблюдается повышенный интерес среди абитуриентов к медицинским специальностям. В этом году планируется принять свыше трех тысяч студентов, из них 85% на бюджетную форму обучения.

В Московском областном медицинском колледже №1 обучение проводится по семи различным специальностям. Напоминаем, что в Подмосковье студенты областного медицинского колледжа могут заключить целевой договор на обучение с возможностью дальнейшего трудоустройства в медицинские организации региона после окончания учебы.