Приезжего мужчину поймали в ЯНАО за «закладками»
В Ноябрьске задержали мужчину, распространяющего наркотики по заданию из Сети
Фото: [Медиасток.рф]
В Ноябрьске полицейские задержали ранее судимого 28-летнего жителя Иркутской области, который распространял свертки с наркотиками, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».
Приезжий из Иркутской области распространял наркотики в Ноябрьске. Выяснили, что он прятал в городе наркотик синтетического типа массой более 99 граммов. Также при мужчине нашли электронные весы и упаковочный материал с остатками порошка.
Сам мужчина признался, что хотел легких денег. Их ему предложили в интернете за задание. Заключалось оно в том, что сибиряку нужно было расфасовать наркотики и затем спрятать в «тайники». При этом сам задержанный также принимает запрещенные вещества вот уже семь лет.
Выяснили, что мужчина ранее имел проблемы с законом из-за незаконного оборота наркотиков и угон автомобиля. Сейчас жителя другого региона держат под стражей.
Ранее сообщалось, что накачанный наркотиками украинский боевик пытался изнасиловать пенсионерку из Суджи.