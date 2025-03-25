Приезжего мужчину поймали в ЯНАО за «закладками»

Приезжий из Иркутской области распространял наркотики в Ноябрьске. Выяснили, что он прятал в городе наркотик синтетического типа массой более 99 граммов. Также при мужчине нашли электронные весы и упаковочный материал с остатками порошка.

Сам мужчина признался, что хотел легких денег. Их ему предложили в интернете за задание. Заключалось оно в том, что сибиряку нужно было расфасовать наркотики и затем спрятать в «тайники». При этом сам задержанный также принимает запрещенные вещества вот уже семь лет.

Выяснили, что мужчина ранее имел проблемы с законом из-за незаконного оборота наркотиков и угон автомобиля. Сейчас жителя другого региона держат под стражей.

Ранее сообщалось, что накачанный наркотиками украинский боевик пытался изнасиловать пенсионерку из Суджи.