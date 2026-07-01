Приговор через 30 лет: в Туле осудили убийцу из казино 1994 года

В Туле вынесен приговор по уголовному делу об убийстве, совершенном более 30 лет назад — в мае 1994 года в ресторане «Старый дворик». Тогда вооруженный автоматом мужчина ворвался в игровой зал и расстрелял потерпевшего. Спустя десятилетия следствие установило личность нападавшего, и суд назначил ему наказание — 11 лет лишения свободы, пишет tula.aif.ru .

Это преступление в 90-е годы прогремело на всю Тульскую область. В тот день, 23 мая 1994 года, в игровом зале казино, располагавшегося в ресторане «Старый дворик» на углу улиц Октябрьской и Максима Горького, раздалась автоматная очередь. Мужчина с оружием зашел в помещение и выпустил в жертву не менее 15 пуль. Пострадавший скончался на месте, а нападавший скрылся.

Уголовное дело возбудили сразу, но тогда установить личность стрелявшего не удалось — расследование приостановили. Казалось, что это преступление так и останется одной из нераскрытых криминальных страниц 90-х. Однако спустя годы следствие возобновили, и оперативникам удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался местный житель 1969 года рождения.

Собранные доказательства суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора. Фигурант получил 11 лет колонии. О мотивах преступления и о том, какие именно улики позволили раскрыть дело спустя десятилетия, в официальных сообщениях не уточняется. Однако сам факт того, что спустя 30 лет справедливость все же восторжествовала, в регионе называют значимым событием.