Приговор для беглеца: 14 лет колонии запросили для экс-главы Росалкогольрегулирования

В Таганском суде Москвы завершились прения по заочному делу Игоря Чуяна. Государственное обвинение потребовало приговорить бывшего высокопоставленного чиновника к длительному сроку лишения свободы за организацию хищения миллиардов рублей из средств банка, пишет Ъ.

В Москве на заочном процессе по делу бывшего руководителя Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна прокурор озвучил запрашиваемый срок. Экс-чиновнику, который сейчас находится в Черногории, инкриминируют растрату в особо крупном размере. Обвинение настаивает на 14 годах колонии общего режима и крупном штрафе.

Уголовное преследование господина Чуяна началось в апреле 2018 года после заявления миноритарного акционера ОФК-банка. Следственный комитет инициировал расследование, которое позднее выявило масштабную схему вывода средств. В 2023 году по этому делу уже осудили бывшего президента банка Николая Гордеева, получившего восемь лет колонии. Заочный процесс в отношении Игоря Чуяна стартовал в марте 2024 года и длился почти два года.

По версии следствия, господин Чуян являлся фактическим бенефициаром ОФК-банка. В период с 2013 по 2018 год по его указанию руководство кредитной организации выдало 115 заведомо невозвратных кредитов. Основная масса этих средств, сумма которых приближается к 33 миллиардам рублей, ушла в адрес компании «Статус-групп». Этот дистрибутор алкогольной продукции, как установило следствие, также был подконтролен экс-главе Росалкогольрегулирования. Получателями денег выступали фирмы-однодневки, которыми руководили сотрудники банка или самой компании.

Дополнительный ущерб был нанесен в 2016 и 2017 годах. Тогда, действуя в интересах господина Чуяна, Николай Гордеев организовал вывод еще почти 10 миллиардов рублей. Средства были похищены с использованием фиктивных договоров об уступке прав требования.

В ходе прений представитель гособвинения запросил для Игоря Чуяна наказание в виде 14 лет лишения свободы. Кроме того, прокурор потребовал взыскать с бывшего чиновника штраф в размере более 33 миллионов рублей. Также предлагается запретить ему занимать руководящие должности в коммерческих структурах в течение трех лет и ограничить свободу передвижения после освобождения еще на два года.

Защита настаивает на невиновности своего подзащитного, однако адвокаты отказались от подробных комментариев. Оглашение приговора судом назначено на 13 марта 2026 года.