«Приговор к коронкам»: стало известно, как виниры могут испортить здоровье полости рта

Популярные сегодня среди молодежи виниры используются для коррекции различных изъянов зубов. Они меняют их цвет, избавляют от неровностей и многое другое. Однако виниры как полезны, так и опасны для здоровья.

Так, врач-стоматолог Артем Котов напомнил, что такой аксессуар не подходит для лечения каких-либо проблем, связанных с деснами или зубами. Эксперт также порекомендовал не ставить виниры на здоровую эмаль.

«Все потому, что, прибегая к данной процедуре, мы уничтожаем защитный слой зуба в виде здоровой эмали. Также нужно помнить, что виниры нужно будет менять. Сделав это их несколько раз, можно будет заметить, что зуб источился» — подчеркнул Котов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам стоматолога, человек, поставивший виниры несколько раз, «приговаривает себя к коронкам».

О том, почему люди ставят виниры, читайте здесь.