«Приговор остается в силе». Блокировку Telegram продлили на неопределенный срок

Решение Таганского суда Москвы о блокировке мессенджера Telegram, вынесенное в 2018 году, продолжает оставаться действительным. Об этом со ссылкой на осведомленный источник ТАСС .

«Решение о блокировке Telegram от 2018 года до сих пор действует. Его никто не отменял», — пояснил инсайдер агентству.

Напомним, 10 февраля 2026 года Роскомнадзор официально сообщил о применении мер воздействия к мессенджеру Telegram в виде замедления скорости его работы. Данная санкция стала следствием неоднократного игнорирования платформой требований российского законодательства. В тот же день Таганский суд Москвы завел восемь административных дел в отношении компании-владельца сервиса.

В 2025 году к Telegram уже применялись финансовые взыскания. Так, в сентябре мессенджер был оштрафован на 3,5 миллиона рублей за непредставление гарантий удаления нелегальных материалов. Вслед за этим, в октябре, суд назначил штраф в размере 7 миллионов рублей за системный отказ от противодействия распространению запрещенного контента.

Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, отметив, что администрация сервиса не предприняла необходимых шагов для соблюдения национальных правовых норм.

Ранее сообщалось о том, что Telegram ждут тотальные ограничения, его заменят на MAX.