Приговоренный к 14 годам колонии британский наемник Оуэн Гуд снялся на фоне погибших россиян

Британский наемник Фрайзер Оуэн Гуд, заочно приговоренный в России к 14 годам колонии строгого режима, утверждает, что сейчас находится на стороне ВСУ в Донецкой Народной Республике, сообщает РИА Новости. Он также позирует на фоне погибших российских бойцов, как утверждает сам.

В конце лета этого года Гуд сообщил в запрещенной в России соцсети Instagram*, что снова отправился воевать на Украине в рядах ВСУ. К своей последней публикации от 7 сентября он прикрепил фотографию, на которой он сидит рядом с телом убитого военного и во весь рот улыбается.

«Я пишу это и показываю это фото, потому что это реальная жизнь. Это настоящая жизнь», — подписал публикацию наемник.

Гуд также сообщил в публикации, что все его близкие погибли и что он не намерен возвращаться домой.

Стоит добавить, что в своих предыдущих публикациях в социальных сетях Гуд признавался в склонности к агрессивному поведению и в том, что ему нравится причинять боль. Он выражал тоску по временам, когда ему казалось, что в каждом человеке он видит смерть и кровь.

