Пригожин заявил, что намерен взять фамилию своей жены

Такое решение было принято из-за многочисленных шуток и ассоциаций. Об этом российский бизнесмен написал в своих социальных сетях. Новостью поделилось издание «Vse42.ru»

В связи с последними событиями, касающихся ЧВК «Вагнер», Иосиф Пригожин больше не может терпеть в свой адрес шутки. Они возникли из-за одинаковой фамилии Иосифа и Евгения Пригожина, главы группировки.

Негативные ассоциации заставили музыкального продюсера выговориться в социальных сетях о том, что он берет фамилию своей жены, Валерии Перфиловой. Бизнесмен не хочет иметь ничего общего лидером частной военной компании, несмотря на различные имена.

Наверняка это убережет российского продюсера в дальнейшем от подобных случаев, если он намерен серьезно разделить одну фамилию со своей супругой.