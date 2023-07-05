Пригожину вернули наградной пистолет, врученный ему министром обороны

Основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину вернули наградной пистолет Glock и другое оружие, изъятое во время обыска 24 июня в его резиденции в коттеджном поселке «Северный Версаль», пишет издание «Фонтанка».

Как сообщается, Пригожин лично, в сопровождении охранников, приехал на Литейный забирать имущество.

По данным «Фонтанки», основателю «Вагнера» вернули два карабина «Сайга», нарезной австрийский карабин «Маннлихер» и еще несколько винтовок.

Что касается «Глока», то он был вручен Пригожину лично министром обороны Сергеем Шойгу – разумеется, еще до того, как между ними возникли недоразумения.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что Пригожину вернули изъятые у него 10 млрд рублей. Правда, за деньгами приезжал не он сам – их по доверенности получил водитель.