Прикованная к инвалидной коляске девочка из ЛНР подарила Путину его портрет на фоне Кремля
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В ходе заседания Совета по правам человека, которое в понедельник, 4 декабря, провел президент Владимир Путин, ему был передан подарок из Луганской народной республики.
Картина, под названием «Москва. Кремль. Путин», нарисовала 11-летняя Ксюша. Инвалид-колясочник изобразила Путина на фоне кремлевской стены и Спасской башни.
«Она очень хорошо рисует и очень просила меня передать вам нарисованный специально для вас рисунок. Она назвала этот рисунок "Москва. Кремль. Путин"», – рассказала на совете член СПЧ Ольга Демичева.
В ответ Путин поблагодарил маленькую Ксюшу за рисунок и передал юной художнице самые наилучшие пожелания, передает телеканал РЕН.