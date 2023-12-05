Прикованная к инвалидной коляске девочка из ЛНР подарила Путину его портрет на фоне Кремля

Общество

Фото: [© РИА Новости]

В ходе заседания Совета по правам человека, которое в понедельник, 4 декабря, провел президент Владимир Путин, ему был передан подарок из Луганской народной республики.

Картина, под названием «Москва. Кремль. Путин», нарисовала 11-летняя Ксюша. Инвалид-колясочник изобразила Путина на фоне кремлевской стены и Спасской башни.

«Она очень хорошо рисует и очень просила меня передать вам нарисованный специально для вас рисунок. Она назвала этот рисунок "Москва. Кремль. Путин"», – рассказала на совете член СПЧ Ольга Демичева.

В ответ Путин поблагодарил маленькую Ксюшу за рисунок и передал юной художнице самые наилучшие пожелания, передает телеканал РЕН.

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