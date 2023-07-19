«Прикрыли конторы»: в России одобрили закон о запрете смены пола

В Совете Федерации одобрили закон о запрете смены пола. С настоящего момента подобные изменения будут возможны только по рекомендации медицинских специалистов, а лицам, которые уже сменили пол, запретили усыновлять детей, сообщает РИА Новости.

По словам замглавы Минздрава РФ Евгении Котовой, более двух тысяч записей граждан о смене пола было зарегистрировано с 2018 по 2022 годы. Новый закон, как сообщила Котова, не нарушает конституционных прав в том числе и этих людей.

В рамках законопроекта планируется аннулировать браки в том случае, если всего один из партнеров сменил пол. Отдельно было отмечено, что на граждан, уже совершивших переход, нормы закона распространяться не будут.

«Все верно! Есть два пола — мужской и женский, остальные существуют только в воспаленном мозгу европейцев и американцев»; «Отличная новость! Давно пора прикрыть эту шарашкину контору с психбольными»; «Как же приятно это слышать! Не дураки в правительстве сидят», — прокомментировали новость восторженные россияне.

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