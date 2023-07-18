Трансгендеры среди нас: сексолог рассказал о проблемах жителей Нижнего Новгорода

Сексолог Евгений Быстров рассказал, что в Нижнем Новгороде есть транссексуалы и трансгендеры, которые опасаются признаться окружающим о своих особенностях.

На прием к сексологу приходят люди, которые рассказывают о своих желаниях сменить пол, сообщает newsnn.ru. Их одолевает много опасений: смогут ли они найти партнера в новом теле, стоит ли идти против природы и станут ли они впоследствии счастливее. Но таких людей, которые обращаются за консультацией к психологам или сексологам, очень мало. Большая часть считает, что они могут самостоятельно справиться с возникшим психологическим дисбалансом.

Сексолог Евгений Быстров отметил, что большинство из его пациентов сдерживает тот факт, что операция по смене пола дорогостоящая. У людей нет таких накоплений. К тому же приходится проходить длительный этап восстановления.

«Не востребовано это. Только самые смелые на такое идут», - рассказывает сексолог Евгений Быстров

Напомним, Государственная Дума во втором чтении приняла законопроект, который запрещает российским медицинским клиникам (государственным и частным) делать операции по смене пола. Справки о проведенной операции из других стран не будут считаться законными на территории РФ,