Прикрывалась кружком, а вела к насильнику: как мать в Екатеринбурге шесть лет прятала дочь от себя самой

В Екатеринбурге раскрылась шокирующая история: мать годами отправляла 12-летнюю дочь к насильнику, чтобы сохранить с ним виртуальную связь. Как сообщает « Лента.ру » со ссылкой на телеграм-канал Baza, женщина создала ребенку аккаунт в соцсетях для контроля, а когда девочка перестала им пользоваться, сама зашла на страницу. Там она получила интимное сообщение от незнакомца и от имени дочери втянулась в многодневную переписку откровенного содержания.

Когда мужчина предложил встретиться, мать не захотела обрывать общение. Она убедила девочку, что незнакомец поможет с кружком, и отправила ее по адресу. Встречи стали регулярными и проходили в квартире педофила, где тот сначала склонял ребенка к интиму, а затем совершил насилие. Вырваться подростку удалось только поздним вечером, домой пришлось идти пешком. Мать не стала выяснять, почему дочь вернулась заплаканной. О преступлении узнали лишь спустя шесть лет, когда пострадавшая, достигнув совершеннолетия, обратилась к волонтерам. Заявление в полицию подано.