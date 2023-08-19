Прилепин призвал поставить в Киеве памятник Дарье Дугиной

Разумным отмщением действующему нацистскому режиму на Украине за гибель российского политолога Дарьи Дугиной может стать установка ей монумента в центре Киева, считает публицист.

Рассуждая на своей странице в соцсетях, сопредседатель партии «Справедливая Россия - За Правду» Захар Прилепин напомнил, что исполнился год со дня террористического акта, совершенного украинскими диверсантами в Подмосковье. Тогда 20 августа 2022 года в Одинцовском районе в ходе подрыва автомобиля была убита политолог Дарья Дугина.

«Даша Дугина. Прошел год... Ответить за Дашу достойно можно только поставив ей прекрасный, как она сама, легкий и безупречный памятник в Киеве. Всего остального для достойной памяти о ней - мало», - написал Прилепин в своем аккаунте.

Ранее стало известно, что украинские подразделения зашли в находящийся на направлении Времевского выступа под Запорожьем населенный пункт Урожайное и заняли его северную часть.