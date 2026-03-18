Прилетел в суд: индийскому туристу грозит порка за приставания к стюардессе

Гражданин Индии предстанет перед сингапурским правосудием после того, как прямо во время авиаперелета позволил себе лишнее в отношении стюардессы. Как передает CNA , инцидент произошел на рейсе авиакомпании Singapore Airlines 9 февраля.

36-летний Акаш Тивари обвиняется в непристойном поведении. По данным следствия, мужчина несколько раз схватил сотрудницу за ягодицы, когда та проходила мимо с подносом или обслуживала его. Бортпроводница сделала нарушителю замечание и попросила оставить ее в покое, однако это не возымело действия. Тивари проследовал за ней в камбуз (зону приготовления питания), где заблокировал женщину, лишив ее возможности выйти.

Испуганной девушке удалось вырваться в проход, где она немедленно обратилась к старшему члену экипажа. Только после вмешательства руководства пассажир вернулся на свое место. О произошедшем сообщили в полицию аэропорта Чанги, и по прибытии лайнера дебошира взяли под стражу. На вопрос о признании вины иностранец ответил отрицательно.

Закон Сингапура в отношении подобных правонарушений суров: помимо тюремного срока до трех лет и штрафа за домогательства, Тивари грозит наказание за угрожающее поведение (до шести месяцев тюрьмы и штраф около 322 тыс. рублей в пересчете на рубли). Кроме того, по решению суда к нему может быть применена телесное наказание — порка. Расследование всех обстоятельств дела продолжается.

