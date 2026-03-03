Прилетевший из Абу-Даби пассажир рассказал, что творится в ОАЭ

В понедельник вечером в аэропорту «Шереметьево» совершил посадку первый авиарейс из Объединенных Арабских Эмиратов. Напомним, что полеты в этом направлении были временно прекращены на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

Один из пассажиров, прибывший из Абу-Даби, поделился с журналистами РИА Новости наблюдениями о том, как происходящее воспринимают в столице ОАЭ.

По словам мужчины, местное население сохраняет поразительное спокойствие и не видит повода для беспокойства.

«Все говорят, что это абсолютно безопасно, что нет проблем. Якобы это пройдет за пару дней», — сказал он.

Ранее сообщалось о том, что топ-менеджеры и шейхи бегут из Дубая в Эр-Рияд на внедорожниках.