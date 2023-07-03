Приложение Amino может быть заблокировано за суицидальный контент

Роскомнадзор потребовал от владельцев веб-приложения Amino удалить суицидальный контент. В противном случае приложение может быть заблокировано в России, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Такую реакцию Роскомнадзора вызвал появившийся в приложении пост, содержащий призыв к самоубийству и рассказывающий о способах его совершения.

Российское ведомство дало сутки владельцу Amino на выполнение требований.

Приложение Amino было запущено в 2014 году. Основной его тематикой является аниме и другие аспекты японской и корейской культур.