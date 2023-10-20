Приложение «Тинькофф» стало недоступно в App Store
Фото: [Сергей Бобылев/ТАСС]
Новое приложение российского банка «Тинькофф» под названием DocStorage было удалено из маркета приложений App Store через день после появления. Об этом сообщило издание РИА Новости.
Утром 19 октября клиенты банка были уведомлены о том, что утилита снова появилось в магазинах приложений, но под другим названием во избежание новых блокировок. Новая версия называлась DocStorage и позиционировалась, как приложение для хранения различных документов.
Банк разослал своим клиентам СМС-сообщения о новом приложении и опубликовал соответствующий пост в своих соцсетях с ссылками для скачивания, но сейчас, при переходе на них, только высвечивается уведомление о том, что приложение больше недоступно.
Официальное приложение банка было удалено из маркета еще в марте.