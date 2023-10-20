Приложение «Тинькофф» стало недоступно в App Store

Новое приложение российского банка «Тинькофф» под названием DocStorage было удалено из маркета приложений App Store через день после появления. Об этом сообщило издание РИА Новости .

Утром 19 октября клиенты банка были уведомлены о том, что утилита снова появилось в магазинах приложений, но под другим названием во избежание новых блокировок. Новая версия называлась DocStorage и позиционировалась, как приложение для хранения различных документов.

Банк разослал своим клиентам СМС-сообщения о новом приложении и опубликовал соответствующий пост в своих соцсетях с ссылками для скачивания, но сейчас, при переходе на них, только высвечивается уведомление о том, что приложение больше недоступно.

Официальное приложение банка было удалено из маркета еще в марте.