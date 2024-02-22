Прилучный запретил детям увозить его подарки к Муцениеце

Павел Прилучный не позволяет детям забирать из своего дома подарки. Актер не хочет, чтобы презенты находились под контролем бывшей жены Агаты Муцениеце, сообщает издание «Утро.ру» .

Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце до сих пор не могут найти компромисс по многим вопросам из-за тяжелого развода. Бывшие супруги меняют условия по алиментам, подают иски и ставят ограничения. Причем принципиальность Прилучного коснулась даже общих детей.

Как рассказала Муцениеце, в ее доме сломалась аудиоколонка детей. Тут поклонники вспомнили, что у них была еще одна, подаренная актером. Агата призналась, что все подарки экс-супруг оставляет у себя и не разрешает 11-летнему Тимофею и семилетней Мие забирать их. Причем не позволяется им даже забрать одежду.

Напомним, в феврале Агата Муцениеце подала иск на бывшего супруга. Она хочет получить от него 1/3 доходов в качестве алиментов. После длительных переговоров актриса отозвала иск. Пока Прилучный платит по 100 тысяч рублей за каждого ребенка.

Ранее сообщалось, что Никита Кологривый мог развестись с женой из-за тайного романа с Агатой Муцениеце.