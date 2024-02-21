Звезда «Слова Пацана» Кологривый разошелся с супругой из-за тайного романа с Муцениеце

Развод актера Никиты Кологривого с супругой Александриной Питиримовой состоялся на фоне неудачного тайного романа с Агатой Муцениеце. Об этом стало известно KP.RU .

Актриса Муцениеце и Кологривый познакомились еще на съемках «В клетке-2». Однако источники звездных обозревателей отметили, что их роман начался только летом 2023 года. Тогда звезды участвовали в съемках проекта «Я - медведь» и Кологривый был женат.

«Никита потерял голову от Агаты, но она не захотела ничего серьезного с женатым артистом. А потом об их романе узнала жена Кологривого. В результате у Никиты и с Агатой ничего не вышло, и с женой он разъехался», — отметил собеседник КП.

Сам Кологривый устал отбиваться от журналистов. Недавно он ответил, что информация о романе с Муцениеце это лишь «проект и слухи».

Отметим, что сейчас Агата Муцениеце встречается с 39-летним миллионером Владимиром Перельманом. Он держит сети ресторанов и преподает йогу. По словам знакомых актрисы, пара смотрится гармонично и счастливо.

Ранее сообщалось, что Муцениеце перекрасилась ради новой роли.