«Приманивает туристов»: гид объяснил популярность «Алых парусов»

Гид по Санкт-Петербургу Александр Чернега заявил, что во время праздника «Алые паруса» в Санкт-Петербург традиционно приезжает наибольшее количество туристов. В этом ключе эксперт посоветовал заранее бронировать места проживания, рестораны и поездки.

«Алые паруса» — неповторимое шоу, которое многие годы завоевывало престижные награды среди мировых празднеств. Оно проходит каждый год в конце июня на Неве. Праздник посвящен выпускникам и привлекает тысячи туристов из разных стран.

«Алые паруса» славятся парадом кораблей, салютом и множеством концертных мероприятий. Этим гид по Петербургу и объяснил обилие туристов в северной столице в июне.

«Алые паруса» — это время, когда со всей страны ломятся в Петербург, чтобы увидеть и услышать шоу. Также мероприятие происходит во время белых ночей, что еще больше приманивает туристов», — сказал гид в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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