Пример крепкой семьи: в Павловском Посаде поздравили юбиляров
Фото: [Администрация Павлово-Посадского г.о.]
14 мая Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов поздравил с «изумрудной свадьбой» Виктора Анатольевича и Валентину Викторовну Жариковых. Эта знаменательная дата – 55 лет вместе – является поистине вдохновляющим образцом прочной семьи, нерушимой любви и верности.
Виктор Анатольевич родился в деревне Щекутово, а Валентина Викторовна – в деревне Быково. Их романтическая история началась в компании молодых людей в 1965 году, где зародилась крепкая дружба, которая впоследствии переросла в любовь. Судьба проверила их чувства на прочность: с 1967 по 1969 годы Виктор Анатольевич служил в Советской Армии, а Валентина Викторовна поддерживала его теплом писем, с нетерпением ожидая встречи. Официально их союз был оформлен 28 апреля 1970 года.
На протяжении многих лет оба супруга самоотверженно посвящали себя труду во благо родного края: Валентина Викторовна отдала 45 лет работе на ключевых предприятиях округа, включая Рахмановский шелковый комбинат, завод «Экситон», почтовое отделение и завод «Металлоизделия». Виктор Анатольевич также внес значительный вклад, работая в СМУ-17, на заводе «Экситон», в совхозе «Рахмановский» и на заводе «Металлоизделия», его общий трудовой стаж составляет 52 года.
Семья Жариковых воспитала замечательного сына Олега и с гордостью встречает своих внучек Наталью и Анастасию, внука Егора и правнучку Киру. Особенно ценно, что вся жизнь этой прекрасной семьи неразрывно связана с Павлово-Посадским округом – это приверженность родной земле, сохранение традиций и соблюдение крепких семейных ценностей.
«Дорогие Виктор Анатольевич и Валентина Викторовна! Ваша жизнь – настоящий пример любви, крепких семейных традиций и преданности друг другу. Пусть в вашем доме всегда царят счастье, тепло и взаимоуважение, а близкие радуют своими успехами! От всей души желаю здоровья, бодрости, долгих и светлых лет жизни вам и вашим родным!», - поздравил юбиляров Денис Олегович.