Пример крепкой семьи: в Павловском Посаде поздравили юбиляров

14 мая Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов поздравил с «изумрудной свадьбой» Виктора Анатольевича и Валентину Викторовну Жариковых. Эта знаменательная дата – 55 лет вместе – является поистине вдохновляющим образцом прочной семьи, нерушимой любви и верности.

Виктор Анатольевич родился в деревне Щекутово, а Валентина Викторовна – в деревне Быково. Их романтическая история началась в компании молодых людей в 1965 году, где зародилась крепкая дружба, которая впоследствии переросла в любовь. Судьба проверила их чувства на прочность: с 1967 по 1969 годы Виктор Анатольевич служил в Советской Армии, а Валентина Викторовна поддерживала его теплом писем, с нетерпением ожидая встречи. Официально их союз был оформлен 28 апреля 1970 года.

На протяжении многих лет оба супруга самоотверженно посвящали себя труду во благо родного края: Валентина Викторовна отдала 45 лет работе на ключевых предприятиях округа, включая Рахмановский шелковый комбинат, завод «Экситон», почтовое отделение и завод «Металлоизделия». Виктор Анатольевич также внес значительный вклад, работая в СМУ-17, на заводе «Экситон», в совхозе «Рахмановский» и на заводе «Металлоизделия», его общий трудовой стаж составляет 52 года.

Семья Жариковых воспитала замечательного сына Олега и с гордостью встречает своих внучек Наталью и Анастасию, внука Егора и правнучку Киру. Особенно ценно, что вся жизнь этой прекрасной семьи неразрывно связана с Павлово-Посадским округом – это приверженность родной земле, сохранение традиций и соблюдение крепких семейных ценностей.