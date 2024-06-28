Примерно 300 обращений принято в Фонде «Защитники Отечества» в Коломне с начала его работы

Почти 300 обращений приняли сотрудники филиала Фонда «Защитники Отечества» в Коломне с начала его работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Уточняется, что филиал фонда в этом городе возглавляет социальный координатор Дарья Бабаева. Она отметила, что ключевыми направлениями деятельности сотрудников фонда является помощь военнослужащим и их семьям по принципу «одного окна». Здесь решают вопросы, касающиеся оформления социальной поддержки, трудоустройства, организации домашнего ухода, юридической и психологической помощи, оформления инвалидности, обеспечения лекарственными препаратами и медизделиями, и другие.

В пресс-службе добавили, что в Коломне филиал фонда открыт по адресу: ул. Уманская д. 20, каб. 14. Он работает с 10 до 17 ч в будние дни. Также желающие могут обратиться областной филиал фонда по телефону 8 (498) 602-00-23, а также отправить сообщение на почту 50-gosfond@mail.ru.