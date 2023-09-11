Примерно 80% москвичей проголосовали электронно на выборах мэра

Он сообщил, что удаленные выборы были проведены в штатном режиме и показали себя на достойном уровне. Массух также уточнил, что в результате их расшифровки, на выборах мэра столицы одержал победу Сергей Собянин, набрав более двух миллионов голосов.

Накануне политолог Виталий Иванов заявил, что большое количество проголосовавших онлайн объясняется цифровизацией. По его словам, голосование проходит прозрачно, и люди, смотрящие на них объективно, не заметят в онлайн-выборах никаких проблем.